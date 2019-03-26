Zoom ve bokeh özelliği sayesinde Huawei P30 Pro ana kamera DxOMark listelerinde en üst sırada yer alıyor.

Az önce ilan edilen Huawei P30 Pro, DxOMark listelerinin en üstüne çıktı. 112 skoru ile Mate 20 Pro, P20 Pro ve Galaxy S10 Plus arasındaki üçlü bağın arkasında kaldı. Yeni amiral gemisi fotoğraf segmentine dokunulamayan 119 puan aldı.

Bu yüksek puan, yüksek kaliteli zoom ve bokeh işleme sayesinde büyük ölçüdedir. Leica markalı Huawei kameralarındaki iki yeni donanıma güveniyorlar. 125 mm periskop kamera ve 3D ToF sensörü bulunduruyor.

Zoom kamerası piyasadaki en iyisidir ve sadece periskop tasarımı için değil, zoom ve ana kameralardan gelen bilgileri birleştiren orta seviye zoom seviyelerine ulaşmak için bilgileri birleştiren süper çözünürlüklü teknoloji de harika performans gösterir.

P30 Pro, öncekiler de dahil olmak üzere rekabeti elden bırakmıyor. Bokeh oluşturma da benzer şekilde sınıfının en iyisidir. 2x büyütme (portreler için daha iyi) elde etmek için tekrar süper çözünürlük kullanılır ve ToF modülü arka planın sorunsuz ve doğru bulanıklaştırılmasını sağlar.