Huawei'nin amiral gemisi Huawei P20 üç kamerasıyla görüntü verdi...

Huawei'nin yakında tanıtımını yapacağı "üçlü kamera" özelliğine sahip akıllı telefonu P20'ye ait birçok sızıntı bilgi paylaştık. Telefonun Lite modeli dahil olmak üzere üç farklı versiyonla geleceği söyleniyor. Şimdi de bir kılıf üreticisi tarafından Huawei P20'nin yeni görüntüleri sızdı. Sızıntıdaki görsellerde, üçlü kameranın yanında bir çift LED flaş ve bir lazer odaklama özelliğide görülmektedir.

Sızdırılan görüntüler içinde çift kamera kurulumuna sahio Plus prototipi ön yüzündeki çentik ile iPhone X'in tasarımına benziyor. Fakat telefondaki çentik çok fazla sensör barındırmayacak kadar küçüktür.



Siz üç kameralı Huawei P20'nin görsellerini nasıl buldunuz?