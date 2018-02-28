Huawei, 27 Mart'ta P20 modelini piyasaya sürecek. Akıllı telefonda üçlü ve çift kamera ayarlarıyla ilgili karışık raporlar bulunuyor.

Huawei, Mobil Dünya Kongresi'ndeki akıllı telefonlarını duyurdu. Huawei P20'nin 27 Mart'ta piyasaya çıkabilir. Yaklaşık bir aydır Huawei P20 serisinin resmi görüntüleri çevrimiçi ortamda ortaya çıktı. Sızdırılan görüntüler yeni akıllı telefonların nasıl görünebileceğini zaten gösteriyor. Görüntüler fütüristik bir tasarıma yöneliyorsa da, Huawei'nin yaklaşmakta olan akıllı telefonlarının en önemli noktası, üçlü bir kamera düzeneği olabilir; bununla ilgili karışık raporlar var. Bununla birlikte, en son söylentilere göre, P20 ahizesi üstte bir Apple iPhone benzeri çentik bulunuyor. Cihaza ait canlı görüntüler de bulunuyor.

Belirtilen tipster Evan Blass, iddia edilen bir Huawei P20'nin Twitter'da "başında iki, üç değil, arka kameralar" başlıklı bir fotoğraf yayınladı. Bu arada Blass'ın yayınladığı görüntülerde ahizenin Android Oreo çalışıyor olması, çiftli arka kamera kurulumuna sahip olması ve en üstte, iPhone X'e benzer bir çentik özelliği var gibi görünüyor. İlginç bir şekilde, telefonun arka ucunda akıllı telefonun kod adı olabilecek "Shirley" diyor.

Bu arada, Huawei P20'nin ayrı olarak iddia edilen basın müsabakaları Çin'in iChangeZone tarafından sızdırılmıştı. Bir GSMArena raporuna göre, görüntüler el cihazında bulunan çentiği göstermektedir. Buna ek olarak, 6 inç (1080x2160) ekran, Kirin 970 işlemci, 6GB / 8GB RAM, 128GB / 256GB depolama alanı ve 4000mAh pil içeren P20 Pro modelinin özelliklerine başka bir sızıntı geliyor. GSMArena ayrıca YouTube'da bir video yayınladı ve P20 adını açıklayan Huawei tanıtım videosu olarak açıkladı.

Son olarak, Çinli web sitelerinden MyDrivers'ın en yeni canlı görüntüleri, bir LED ışığının yanında yatay bir çift kamera ayarı sergiliyor. Ayrıca, üçüncü bir kamera da var gibi görünüyor, ancak bunun netliği yok. Tüm kameralar resimlere göre Leica markalaştırmasına sahiptir.

Bu ayın başlarında, yakışıklı TENAA belgelendirme sitesi üzerinde bulundu. Resimler, Çin'den gelen yeni sızıntılara yakın duracak kadar dikey bir çift kamera kurulumu gösterdi. Bununla birlikte, bazı önceki söylentiler P20'nin bazı varyantlarında da üç arka kamera varlığını önermişti.

Dedikodu üreticileri, şimdi bir süre Huawei P20 akıllı telefonların sızıntısını gidermekteler. Pek çok rapor Çinli telefon üreticisinin olaydaki amiral gemisinde üç yeni telefon açacağına işaret ediyor.