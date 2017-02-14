Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak olan Huawei'ın yeni telefon P10 için kısa bir tanıtım videosu yayımlandı.

Huawei tarafından kısa tanıtım videosu yayınlandı. MWC 2017 etkinliğinde tanıtılacak olan telefon için video paylaşıldı. Bununla birlikte artık Huawei P10'un ne zaman tanıtılacağını net bir şekilde öğrendik. Gittikçe büyüyen ve ülkemizde büyük bir ilgi gören Huawei'ın yeni telefonu merak konusu. Yetkililer telefonn tanıtım tarihini ve saatini de paylaştı. Her geçen gün büyümeyi hedefleyen Huawei, oldukça iddialı bir şekilde gelmeye hazırlanıyor.

'Dünyanın seni gördüğü yolu değiştir''

Huawei'ın yen tanıtım videosunda iddialı bir slogan yer alıyor. Tanıtım videosunda 'Dünyanın seni gördüğü yolu değiştir'' sloganı dikkat çekti. Yeni telefonun ne zaman tanıtılacağı da netleşti.

Cihazın muhtemel özellikleri arasında 5 buçuk inçlik bir ekran yer alıyor. 1440x2560 çözünürlüğe sahip olan cihaz 4 GB ve 6 GB'lık modelleriye kullanıcıların karşısına çıkması beklenen Huawei'ın yeni amiral gemisi için belirlenen fiyat etiketi ise 699 dolar olarak tahmin ediliyor olup 8 GB'lık Plus modelinin ise fiyatının daha yüksek olması beklentiler arasında.

İşte Huawei'in P10 için hazırladığı kısa tanıtım videosu!