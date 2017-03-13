Huawei P10, bu kez kamerasıyla herkesi büyüledi. Bununla birlikte DxOMark kamera puanı açıklandı.

Huawei P10, DxOMark puanıyla iPhone 7'yi geçti. Huawei'ın ne kadar puan aldığı merak konusu oldu. Mobil cihazların kamerasını test etmesiyle bilinen genel geçer bir standart belirleyen DxOMark'ın adını sık sık duyuyoruz. Google'ın Google Pixel telefonuyla DxOMark testinden 89 puan alarak zirveye oturmasından sonra DxOMark'ta tüm dengeler değişti. DxOMark'a göre, Huawei P10 kamera testlerinde 87 puan aldı.

DxOMark standartlarına uygun bir kamera için Leica ile işbirlikçi olan Huawei, nihayetinde istediğini elde ediyor. Sony Xperia Z5, Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Sony Xperia XZ, Moto Z Force Droid gibi mobil cihazlar DxOMark standartlarında en iyi kameraya sahip olmuştu. Huawei P10 modeli testinden tam 87 puan alarak en iyi kamera listesinin 3. sırasındaki yerini aldı.

iPhone 7, DxOMark testinden tam olarak 86 puan alarak listenin 4. sırasındaki yerini almıştı. Ancak Huawei P10 modeli ise 87 puanla iPhone 7'yi solladı. DxOMark puanlarına detaylı bir şekilde baktığımız zaman ise kontrast ve pozlama bölümünden 87 puan, renk tarafından 84 puan 92'şer pudan ise doku, noise bölümünden aldı.

Huawei P10'un teknik özellikleri

Boyut: 145,3 x 69,3 x 6,98mm

Ekran: 5.1 inç, 1920 x 1080, 16M renkler, 432PPI

İşlemci: Huawei Kirin 960 CPU, Octa-core 4, Cortex A73, 2.4GHz

İşletim sistemi: Android 7.0

Bellek: 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 256 GB'a kadar micro SD

Bağlantı: Bluetooth 4.2, 802.11ac / a / b / g / n, 2,4G / 5G, USB 2.0

Kamera: Ana kamera - 20MP Tek Renkli + 12 MP RGB, F2.2, OIS (Optik Görüntü Sabitleme),

Çift tonlu Flaş, PDAF + CAF + Lazer + Derinlik Otomatik Odaklama, 2x Hibrit Zoom, 4K Video Kayıt, ön kamera - 8MP AF, F1.9

Pil: 3200mAh (TYP)

Huawei P10 ile çekilmiş bazı fotoğraflar aşağıda yer almaktadır.