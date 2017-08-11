Huawei'in sevilen telefon modeli için yeni bir güncelleme yayınlandı. Peki yeni güncellemede hangi yenilikler var?

Orta ve üst segment Android kullanıcılarına hitap eden P10 modeli ile büyük bir beğeni toplayan Huawei 5.2 inç'lik ekranlı telefonuyla tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. Bununla birlikte kamera açısından başarılı olan telefon PRA-LX1C432B169 yapı numaralı güncellemesi yaklaşık olarak 220 MB boyutunda olup söz konusu güncellemede Google'ın Temmuz ayı için yayınladığı Android güvenlik yamaları yer alıyor.

Huawei P10 Lite bir 2.5D cam ile korunan bir 5,2 inçlik FullHD ekran, SoC Hisilicon Kirin 658, dahili depolama RAM ve 32GB 4GB. Arka kamera 12 megapiksel ön tarafta, 8 megapiksel kamera ve pil bakımından 3000 mAh'lik pil bulunduruyor.

Sistem performansında da artış sağlanıyor olup güncellemeye ulaşmak için cihazınızın Ayarlar bölümünden Telefon Hakkında > Yazılım Güncellemeleri bölümünü denetleyip yükleme işini gerçekleştirebilirsiniz.

Güncelleştirme genel olarak sistem istikrarını ve performansını etkileyebilir iyileştirmeler getiriyor. Ayrıca güncelleme esnasında en az % 50 şarjınızın olmasını öneriyoruz.