Huawei Nova 4e'nin özellikleri ve fiyatı kesinleşti!
Daha önce sızıntılarla gündeme gelen telefon Çin'de yapılan etkinlikte resmiyet kazandı.
Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei, son birkaç yılda akıllı telefon satışları konusunda harika bir performans gösterdi. Ayrıca, Mate ve P serisi cihazlarıyla üstün akıllı telefon segmentinde varlığını kurmayı başardı.
Çin'de düzenlenen bir etkinlik ile resmiyet kazanan Huawei Nova 4e global pazara Huawei P30 Lite olarak çıkacak.
Çin'in yükselen markaları arasında bulunan Huawei P30 serisi modelleri uzun bir süredir merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda serinin küçük üyesi P30 Lite farklı bir isimle Çin'de resmiyet kazanmış oldu.
6.15 inç büyüklüğünde küçük bir kamera çentiğine sahip olan Huawei Nova 4e Full HD+ çözünürlüklü LCD ekran bulunduruyor. Kirin 710 işlemcisinden gücünü alan telefon 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleriyle 128 GB dahili depolama alanı bulunduruyor.
Kamera bakımından etkileyici olan cihaz 24 Megapiksellik ana kameraya 2 Megapiksellik ve 8 Megapiksellik iki kamera daha bulunduruyor. Ön kapağında 32 Megapiksellik bir kamera bulunduran cihaz Android 9.0 Pieişletim sistemiyle çalışıyor. 3340 mAh batarya ile donatılan cihaz üç farklı renk seçeneğine sahip. Bunun beraberinde siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle kullanıcısıyla buluşacak.
Huawei Nova 4e fiyatı
Cihazın 4/128 GB sürümü yaklaşık 298 dolarken 6/128 GB’lık sürümü ise yaklaşık olarak 342 dolardan satışta olacak. Ülkemizde fiyatının ne kadar olacağı da henüz belli değil.
Huawei Nova 4e teknik özellikleri
- Arka Kamera: LED flaşlı 24 MP arka kamera, f/1.8 diyafram, ikincil 2 MP arka kamera, 8 MP 120 derece ultra geniş kamera
- Ön Kamera: f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera
- Yonga Seti: Sekiz Çekirdekli Kirin 710 12nm (4 x 2,2 GHz Cortex-A73 +4 x 1,7 GHz Cortex-A53) ARM Mali-G51 MP4 GPU ile birlikte
- Bellek: 4GB/6GB RAM, 128GB depolama, microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza
- İşletim Sistemi: EMUI 9.0 tabanlı Android 9.0 Pie
- Ağırlık: 159 gram
- Ekran: 6.15 inç (2312 x 1080 piksel) Full HD+ 19:5:9 %96 NTSC renk gamıyla 2.5D cam ekran
- Bağlantı: Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS,
- Batarya: USB Tip-C, Hızlı şarj ile 3340mAh (tipik) batarya
- Ekstralar: Parmak izi sensörü
- Boyutlar: 152.9 × 72.7 × 7.4 mm