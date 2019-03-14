Daha önce sızıntılarla gündeme gelen telefon Çin'de yapılan etkinlikte resmiyet kazandı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei, son birkaç yılda akıllı telefon satışları konusunda harika bir performans gösterdi. Ayrıca, Mate ve P serisi cihazlarıyla üstün akıllı telefon segmentinde varlığını kurmayı başardı.

Çin'de düzenlenen bir etkinlik ile resmiyet kazanan Huawei Nova 4e global pazara Huawei P30 Lite olarak çıkacak.

Çin'in yükselen markaları arasında bulunan Huawei P30 serisi modelleri uzun bir süredir merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda serinin küçük üyesi P30 Lite farklı bir isimle Çin'de resmiyet kazanmış oldu.

6.15 inç büyüklüğünde küçük bir kamera çentiğine sahip olan Huawei Nova 4e Full HD+ çözünürlüklü LCD ekran bulunduruyor. Kirin 710 işlemcisinden gücünü alan telefon 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleriyle 128 GB dahili depolama alanı bulunduruyor.

Kamera bakımından etkileyici olan cihaz 24 Megapiksellik ana kameraya 2 Megapiksellik ve 8 Megapiksellik iki kamera daha bulunduruyor. Ön kapağında 32 Megapiksellik bir kamera bulunduran cihaz Android 9.0 Pieişletim sistemiyle çalışıyor. 3340 mAh batarya ile donatılan cihaz üç farklı renk seçeneğine sahip. Bunun beraberinde siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle kullanıcısıyla buluşacak.

Huawei Nova 4e fiyatı

Cihazın 4/128 GB sürümü yaklaşık 298 dolarken 6/128 GB’lık sürümü ise yaklaşık olarak 342 dolardan satışta olacak. Ülkemizde fiyatının ne kadar olacağı da henüz belli değil.

Huawei Nova 4e teknik özellikleri