Huawei MediaPad M3 İncelemesi

Apple, iPad Pro'nun 9.7 inç modelini tanıttı; Amazon, Fire HD 8'i yeniledi ve Asus, ZenPad Z8 ve 3S 10 ile inanılmaz derecede sağlam ürünler piyasaya sürdü.

Ve Huawei MediaPad M3

2016’nın tablet üreticileri arasında Huawei de var. Şirket, bu sene Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde MediaPad M3'ü piyasaya sürdü ve Huawei'nin 2017'de ABD pazarına girmeyi planladığına dair çok sağlam bilgiler de geldi.

MediaPad M3, tasarım ve güç anlamında oldukça başarılı. Huawei, M3 ile 8 inçlik bir tablet için seçenekleri oldukça güçlendirmiş ve hemen hemen tüm özellikleri yüksek seviyede. Yapılan değerlendirmelerin büyük bir bölümünde M3'ün Apple'ın iPad Mini 4'üne karşı en iyi alternatif olarak değerlendiriliyor.

Kutuda Neler Var?

Huawei MediaPad M3

Ekran koruyucu

USB'den mikroUSB'ye şarj kablosu

AC adaptörü

MicroSD aracı

Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu

Garanti belgesi

Cihazın Ön Plana Çıkan Özellikleri Neler?

Huawei MediaPad M3 için yapılan değerlendirmelerde cihazın ön plana çıkan özellikleri şöyle;

İnce ve hafif

Sağlam ve rafine tasarım

Muhteşem 2K ekran, etkileyici grafikler

128 GB'a kadar microSD kart desteği

Harici hoparlörler ve kablolu kulaklıklar için etkileyici ses ayarı

Huawei MediaPad M3’in Eksileri Neler?

Cihaz için bunca olumlu özelliğin yanında eksi yönlerini de söylemek gerekiyor. İşlemcinin optimize işlemlerinde çok başarılı olunduğu söylenemez. Ayrıca EMUI 4.1 ile gelmesi de mevcut ara yüzlere göre kötü bir seçim olmuş. Cihazın kameralarının çıkıntı bir şekilde hazırlanması da kullanımda biraz sıkıntı yaratıyor.