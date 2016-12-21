Huawei Mate 9 Ve Xiaomi Mi 5s Plus Karşı Karşıya!

Leica'nın dokunuşundan fayda görmese de, Xiaomi'nin arka yüzünde gelişmiş özelliklere sahip bir çift kamera bulunuyor. Üstelik Xiaomi Mi 5s Plus 2016'nın en iyi Android yonga setiyle birlikte geliyor. Huawei ise bu konuda dahili bileşenleri seçerek aslında biraz risk aldı.

Daha yakından yapılan bir inceleme, neden Huawei Mate 9'un daha premium teklif. Leica markalı kamera, biraz daha büyük ekran ve pil, genişleyebilen saklama alanın ve kuşkusuz yeni bir yazılım olan Android 7.0 Nuga bu konuda en önemli detay. Xiaomi Mi 5s Plus ise Mate 9 karşısında boş değil. daha fazla RAM ve depolama alanına sahip bir premium sürüm ile cihaz dikkat çekiyor.

İşte karşılaştırma tablosu;

Huawei Mate 9 Xiaomi Mi 5s Plus 700 Euro 350 Euro 7.9mm kalınlığında, 190g Metal 8mm kalınlığında, 168g 5.9 "IPS LCD1080p (373ppi) 5.7 "IPS LCD 1080p (383ppi) 20MP + 12MP (OIS) 2160p 13MP + 13MP 2160p 2.4GHz (oktap) HiSilicon Kirin 960) 2.35GHz (dörtlü) Qualcomm Snapdragon 821 6 GB RAM 64 GB bellek (genişletilebilir) 4GB / 6GB RAM 64GB / 128GB bellek 4000mAh 3800mAh

Sizce hangisi daha başarılı?