Huawei Mate 9 Türkiye Satışı Başladı!

Huawei Mate 9 adı verilen yeni telefon markasının bu alandaki en önemli projelerinden bir tanesi olurken Huawei Mate 9 için resmi satış süreci başlatıldı. Yapılan resmi açıklamalar ile kişilerin Türkiye'deki satış noktalarından yeni telefonu satın alabileceği bildirilirken özellikleri ile dikkat çeken telefon aynı zamanda etiket fiyatıyla da oldukça dikkat çekici.

Huawei Mate 9 Etiket Fiyatı Neler?

Yapılan açıklamalarda Türkiye'deki satış fiyatının 2.999 TL olacağı belirtilen Huawei, bu açıdan etiket fiyatıyla pek çok kişiyi zorlayacak. Telefon için yapılan bu açıklamalarda aynı zamanda teknik özellikler de paylaşıldı. Piyasaya sunulan Huawei Mate 9 için tercih edilen teknik özellikler ise şöyle;

Kirin 960 yonga seti

5.9 inç büyüklüğünde Full HD Ekran

4 GB RAM

4.000 mAh batarya

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

EMUI 5.0

20 dakikalık süper şarj teknolojisi

Hibrit zoom 20MP + 12 MP RGP sensörü ve megapiksel monokrom sensör özellikleri olan ikinci kuşak iki lensli Leica kamera

8 MP ön kamera

156.9 x 78.9 x 7.9 mm boyularında ve 140 gram ağırlığında tasarım