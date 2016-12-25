Huawei Mate 9'da Eksik Yönler Neler?

Huawei'nin en son amiral gemisi olan Mate 9'un en ilginç yanı, aslında çıplak gözle görülebilir değil. Öyle ki telefonun kapağının altında yer alan donanımlar sayesinde telefonda performansın tam anlamıyla hissedildiğini söyleyebiliriz. Uzun pil ömrü, parlak ekran ve aslında bir kulaklık girişi olması telefonun cazip yönlerinden. Fakat ne yazık ki telefonun tüm özelliklerini mükemmel olduğunu söylemek zor.

Mate 9 henüz ABD'de satılmıyor ve bu açıdan önemli bir sınavı ABD için verecek. ABD’de satışlardan elde edilecek sonuçlar, Mate 9 ve bu doğrultuda Huawei’nin geleceği için de oldukça kritik. Huawei Mate 9 için yapılan incelemelerde telefonun sürekli iyi yönleri ortaya çıkarılsa da eksik ve zayıf yönlerine de bakmak gerekiyor.

Telefon için yüksek etiket fiyatı en büyük handikaplardan birisi. Aynı zamanda telefonun kamerasından iyi bir performans bekliyorsanız da bu konuda iki kere düşünmeniz gerekir. Zira düşük ışıkta kamera kalitesi vasatı aşamıyor. Bu küçük detayların yanı sıra akıcı performans, kaliteli grafikleri ile telefon oldukça ideal durumda. Eğer bu noktalar telefon almama noktasında sizin için önemli bir kriterse Mate 9’dan uzak durmanızı tavsiye edebiliriz. Fakat bunlar sizin için sorun değilse, telefon için artı özelliklere göz atmanız nasıl bir cihaza sahip olacağınızı da gösterecek.

Yapay zeka ve öğrenme algoritması

Geniş ekranlı, ince tasarım

Uzun pil ömrü

Canlı performans

Büyük, parlak ekran