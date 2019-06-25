Kirin 810’lu Huawei Mate 30 Lite olmak üzere Huawei yeni telefonlarını ABD baskısına rağmen piyasalara sürmeye hazırlanıyor.

Huawei, amiral gemisi P serisi akıllı telefonunu bu yılın başlarında piyasaya sürdü ve şimdi Çinli akıllı telefon üreticisi 30 Mate serisi akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Evet! Huawei’nin kendisi, şu anda Çin’le olan ticaret savaşı açan ABD’nin baskısıyla karşı karşıya olmasına rağmen..

Her yılki bir gelenek gibi, Huawei'nin Mate 30 serisi altında birkaç model çıkarabilir. Sadece standart model değil, aynı zamanda daha güçlü bir Pro model ve standart ve Pro modellerden çok daha ucuza satılacak bir "Lite" model olacak. Ayrıca, Huawei'nin Mate 30 Lite modelini diğer modellerden, Mate 30 ve Mate 30 Pro'dan daha erken piyasaya sürebilir.

Mate 30 Lite, HiSilicon Kirin 810 Octa çekirdekli yonga seti tarafından çalıştırılacak. Evet! Bu bir süre önce Huawei tarafından piyasaya sürülen yonga seti.

Kirin 810, saat hızı 2,27 GHz artı altı adet enerji tasarruflu Cortex-A55 çekirdeği ve 1,88 GHz saat hızı olan iki yüksek performanslı Cortex-A76 çekirdeği ile donatılmış bir Octa çekirdekli SoC'dur. Bu yonga seti aynı zamanda AI işlemesi için Mali-G52 GPU ve DaVinci NPU ile donatılmıştır.

Arka tarafta, Mate 30 Lite dörtlü kamera ayarları ile donatılmış olacak. Ayrıca parmak izi sensörü de arka kapakta yer alacak. 6 GB RAM + 128 GB ROM ve 8 GB RAM + 128 GB ROM olmak üzere iki model sunulacağı tahmin ediliyor. Yine aynı raporda, bu akıllı telefonun 20W hızlı şarj teknolojisinin desteğiyle 4.000 mAh kapasiteye sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın IFA 2019 kapsamında resmiyet kazanması bekleniyor.

Peki siz Huawei telefonlarını nasıl buluyorsunuz?