Tanıtımına birgün kalan Huawei Mate 20 telefon modelleri bir mağazada görüntülendi...

Huawei'nin yeni üyesi Mate 20 ailesi 16 Ekim'de Londra'da düzenlenecek olan global bir etkinlikte tanıtımı yapılacak. Huawei Mate 20 ailesi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Yeni telefon modelleri satışa sunulmuş olarak bir mağazada görüntülendi. Huawei mağazası olduğu düşünülen fotoğraflarda modeller net görülüyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei'nin yeni telefonları Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20X oyuncu telefonu olmak üzere 3 modelden oluşuyor. Telefonların genel özelliklerine bakacak olursak Kirin 980 işlemci, 4 / 6 ve 8 GB RAM, 64, 128, 256 ve 512 GB olmak üzere çeşitli kapasite seçenekleri bulunacak.