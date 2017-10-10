Huawei'nin önümüzdeki hafta iki amiral gemisi akıllı telefonu kurması bekleniyor. Telefonların Mate 10 ve Mate 10 Pro olarak adlandıracak.

Huawei'nin sözde yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonları Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 10 Pro hakkında daha ayrıntılı bilgi, yeni akıllı telefonları duyurmasının beklendiği 16 Ekim'de şirketten gelen teyit edilmiş bir medya etkinliğinin öncesinde çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

Huawei Mate 10 Pro, Çinli sosyal medya platformu Weibo'ya sızdırılmış basın müsabakalarına göre, 18: 9 oranında, çerçeveye yakın bir ekrana sahip olacak. Huawei Mate 10'un hemen öncülü olarak aynı 16: 9 oranını koruması bekleniyor. Basın gösterileri ayrıca, Huawei Mate 10 Pro'nun cihazın arkasında çift arka kamera sensörlerinin bir düzenini içermesini önermektedir. Telefonun arkasında bir parmak izi tarayıcı da tespit edildi. Kimlik doğrulama özelliğini nasıl uyguladığını da açıkladı. Huawei Mate 10 Pro'nun metal birleşik tasarımı veya metalik gövde olduğu da görüldü.

Ayrı bir gelişmede, Huawei Mate 10'un tanıtım posterleri bu hafta Çinli haberlerde de yer aldı. Belgeye göre, Huawei Mate 10 ekran çözünürlüğü 2160 x 1080 piksel olan 6.2 inç ekrana sahip olacak bu, akıllı telefonun standart bir 16: 9 ekran gösterecek önceki sızıntıyla çelişiyor. Leica markası ile 20 megapiksellik ve 23 megapiksel çözünürlüklü çift kamera algılayıcıları ve telefonun çalışmasını sağlamak için 4000 mAh batarya ihtiva etmesi bekleniyor. Cihaz şirketin kendi yetiştirdiği Kirin 970 SoC ile güçlendirilecek.

Daha önceki sızıntı başına, Huawei Mate 10 Pro, 18: 9 en / boy oranında ve 5.99 inçlik bir ekran boyutuna sahip bir "EntireView" QHD (1440x2880 piksel) ekrana sahip olacak. Mate 10 Pro'nun dört yapılandırmada başlatıldığı söyleniyor. 6GB RAM / 64GB depolama alanı, 6GB RAM / 128GB depolama alanı, 6GB RAM / 256GB depolama alanı ve 8GB RAM / 256GB depolama alanına sahip olacağı belirtiliyor.