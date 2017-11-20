Huawei'nin heyecanla beklenen Mate 10 Lite Türkiye'de satışa sunuldu. Mate 10 Lite'ın fiyatı haberimizde...

Huawei serisinin heyecanla beklenen modeli Mate 10 Lite satışa sunuldu. Huawei'nin ilk 4 kameralı modeli olma özelliğini taşıyan Mate 10 Lite, 5.9 inçlik FullView ekranıyla kullanıcılarına harika bir görsel konfor yaşatmayı hedefliyor.

Eşsiz bir deneyim sunan kamerasının yanı sıra; hızı, tasarımı ve kapasitesi ile de oldukça iddialı olan Huawei Mate 10 Lite, her zaman bir adım önde olmanızı sağlayacak gücünü 8 çekirdekli Kirin 659 işlemcisinden alıyor. 4 kamerasıyla yüksek çözünürlükte fotoğraflar, zengin renklerde videolar çekerken; mükemmel Bokeh efektiyle nefes kesen görüntüler yakalayabilirsiniz. Odak noktasını netleştiren ve odak dışı kalan alanların flu olmasını sağlayan Bokeh efekti çarpıcı portreler, harika selfieler ve etkileyici fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.

Kötü selfieyi tarihe karıştıran selfie tonlama flaşı ile karanlık ortamlarda bile hayranlık uyandıran selfieler çekilebiliyor. 2 seviyeli parlaklık ile ortam koşullarına göre parlaklığı otomatik olarak ayarlıyor ve gün ışığını taklit ederek doğal güzelliğinizi ortaya çıkarıyor.

Akıllı telefon fotoğrafçılığına yeni bir boyut getiren Mate 10 lite ile daha iyi aydınlatma, olağanüstü alan derinliği ve parlak fotoğraflar elde edebileceğiniz son teknoloji kullanılıyor. Çektiğiniz fotoğrafın odağınız sonradan ayarlayabilme özelliğine sahip olan son teknoloji kamerası hareketli görüntüleri de yakalayabiliyor. Fotoğraf özelliğinde ilk defa yapay zeka teknolojsi kullanılan telefon olma özelliği taşıyan Mate 10 lite, eğlenceli şablonları ile fotoğraf çekmeyi keyifli hale getiriyor.

Siz Huawei Mate 10 Lite'on özelliklerini beğendiniz mi?

Telefonun arka kapağında 16 MP ve 2 MP Bokeh efekt destekli kamera, ön yüzünde 13 MP ve 2 MP ambiyans flaş destekli kamera, 18:9 ekran oranı ile daha büyük daha kullanışlı ekran, 4 GB RAM 64 GB ROM kapasiteli hafıza, 3340 mAh uzun ömürlü ve 2 güne kadar kullanım sunan batarya ile hayatınızı pek çok yönüyle kolaylaştıracak Mate 10 Lite, önerilen 2199 TL satış fiyatıyla Mediamarkt, Vatan, Teknosa ve Türk Telekom mağazalarında kullanıcıları ile buluşmayı bekliyor.