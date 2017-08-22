Huawei Mate 10 Pro, çerçeve kaidesiz ekrana sahip, Mate 10 geleneksel tasarım ile geliyor.

Huawei, 16 Ekim'de Münih'te düzenlenecek bir etkinlikte Mate 10'u tanıtacak ve Çinli firma yaklaşan cihaz için ilk video teaserını zaten göstermişti. Şu ana kadar, henüz duyurulmamış Kirin 970 yongaseti ile güçlendirilecek ve bir EntireView Display sergileyeceği konusunda birkaç şey sızdırıldı.

Şirketin CEO'su bunu pratik olarak teyit etmesine rağmen, ikincisi artık çok emin değil. Bugün Çin'den gelen yeni bir söylenti, sadece Huawei Mate 10 Pro'nun böyle bir çerçeve öldürme paneliyle süsleneceğini iddia ediyor. Mate 10 ise selefi olan Mate 9'un yakınında daha geleneksel bir ekran kurulumuna gidecek.



Geçen yıl Mate 9'un yanısıra bir Mate 9 Pro çıktığında böyle bir hareket çok şaşırtıcı olmaz. Her neyse, kaynak, Mate 10 Pro'nun arka tarafında parmak izi algılayıcısının olması gerektiğini söylüyor ki bu çok mantıklı geliyor. Mate 10 ekranın altına istihdam ederken, bu yılın başlarından itibaren P10 hattında da görülen bir tasarım eğilimini taklit ederken, minik ön çerçevede yeterince yer olmayacaktı. Son olarak, Mate 10 serisi telefonların altın bir sürümünü beklememiz de söylendi.