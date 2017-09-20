Son zamanların gelişen pazarıyla birlikte Huawei iyi yerlere gelmeye başardı. Bununla birlikte yeni telefonun ayrıntıları da sızdırıldı..

Huawei yeni telefonu için kolları sıvadı. Mate 10 amiral gemisi geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Telefon 16 Ekim tarihinde resmi olarak ilan edilecek olup sızdırılan görüntü tam ekran bir tasarıma sahip olacak. Fiziksel ve çerçevelerinin ana menü düğmesinin önemli miktarda küçüldüğünü da gösterdi. Aynı zamanda Mate 10'un yanında çerçevesiz olması beklenen Mate 10 Pro adlı bir versiyonda tanıtılacak.

Mate 10 ve Mate 10 Pro'nun ekran panellerinin yanısıra özellikleri ve fiyat etiketinin sızdırıldığını da belirtmek gerekiyor. Öyle ki iPhone X'den daha pahalı olması bekleniyor. Ekran panelleri daha önce sızdırılan Mate 10, 18:9 en-boy oranıyla 5.99-inç 2k EntireView ekran ile gelecek. Bununla birlikte hızlı şarj desteğiyle 4200mAh'lik pil listeleniyor.

Mate 10 Pro ise 18: 9 en-boy oranı ile 6.0-inç 2K ekran ile gelecek. Tıpkı Mate 10 gibi IP67 serftikasına sahip olacak. Arka kapağa monteli parmak izi algılayıcısı bulundurması eğri kenarlara sahip olması bekleniyor. Mate Pro 6 GB + 64 GB sürümü (5409 Yuan) (835 $), 6 GB + 128 GB (6990 Yuan) fiyat etiketi (941 $), 6 GB + 256 GB 6.899 Yuan (1.042 $) ve en 8 GB + 256 GB kombinasyonuna sahip üst düzeydeki sürüm, 7,499 Yuan (1,138 $) fiyat etiketine sahip olacak.

Peki siz bu yüksek fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz?