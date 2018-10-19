Çin'li teknoloji devi Huawei, katlanabilir bir telefon modeli üzerinde çalıştığını açıkladı...

Akıllı telefonların katlanabilir ekranlarla gelmesi uzun zamandır beklenen bir gelişme oldu. Senelerdir beklenmesine rağmen bu teknolojiyi kullanan bir cihaz bulunmuyor. Fakat Samsung, LG ve Huawei gibi katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı da bilinen bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde Samsung cephesinden gelen açıklamaya göre, Huawei'den gelen benzer bir bilgi eklendi.

Huawei CEO Richard Yu tarafından Digital Trends. sitesine yapılan bir açıklamaya göre firma katlanabilir telefon teknolojisi üzerinde çalışıyor. Üstelik bu telefon 5G desteği de sunacak. Yu açıklamasında şunları söyledi: "Katlanabilir bir telefon üzerinde çalışıyoruz. Bu telefon 5G desteği sunacak."

Aslında Huawei'nin bu teknoloji üzerinde çalıştığı biliniyordu. Şimdiye kadar Huawei cephesinden resmi bir açıklama gelmemişti. CEO tarafından yapılan bu açıklama ile firmanın katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığı resmi olarak onaylanmış oldu. Ancak Yu bu teknolojinin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi vermedi.

Katlanabilir ekranlar son birkaç yıldır geliştirme aşamasında olan bir teknoloji. Bu ekranları telefonlara uyarlamak ise belli teknik zorlukları aşmayı gerektirdiği için halen bu teknoloji telefonlara uyarlanmadı.