Şirket, İngiltere'deki Apple ve Samsung Mağazaları'nın önünde reklam amaçlı minibüs park etti.

Apple ve Samsung mağazalarının önünde park edilmiş olan minibüslerin yanı sıra, Huawei de mağazaların önünde grafiti püskürtüyor. 27 Mart'ta “Rönesans geliyor” yazıyor. Grafiti P20'den bir hashtag içinde bahsediyor. P20'deki kamera geliştirmeleri Apple ve Samsung'a rakip olacak..

Huawei doğrudan hit alıyor gibi görünüyor. Bu aşamada, Apple ve Samsung mağazalarının önünde reklam araçlarının park edilmesi için pazarlama stratejisinin işe yarayıp yaramayacağı açık değil, ancak sosyal medyada kullanıcı ilgisini ölçtü.

Huawei P20, 27 Mart Salı günü dünyaya tanıtılacak ve şirketin de P20 Pro'yu piyasaya sürmesi bekleniyor. Standart P20 ve amiral geminin Pro versiyonu arasında ince farklar olacaktır.