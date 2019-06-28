ABD'nin baskısına rağmen çalışmalarına devam eden Huawei telefonlarıyla ilgili yaşanan belirsizlikten sonra Huawei artık daha güçlü adımlar atıyor.

Çin telekomünikasyon büyüklüğü, Washington'un Pekin'e casusluk yapmakla suçlanmasından sonra Trump yönetimi tarafından geçen ay kara listeye alınmıştı.

ABD hükümeti ile ilgili sıkıntılarından dolayı Huawei'nin üzerinde asılı olan bulutlara rağmen, telefon üreticisi Android Q güncellemesini en az 17 akıllı telefona sunacağına dün söz vermişti. Eğer Huawei, Google Android'i kullanmayı bırakırsa bu 800 milyonluk büyük bir kayıp olurdu. Son zamanlarda hepimiz biliyoruz ki Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen ayakta durmaya çalışıyor.



Ve resmi olmayan bir firmware çıkışı FunkyHuawei tarafından son zamanlarda yapılan bir sızıntı sayesinde, bu yıl daha sonra Mate 30 cihazında piyasaya çıkacak olan yazılımı ilk kez inceledik. Piyasaya sürülmeden önce yayınlanmayacak bir yazılım için oldukça kararlı olsa da ön sürümden çok daha önce çıktı. Bununla birlikte, keskin kenarlar olduğu ve buraya geldiğimiz ilk bakışta P30 Pro'nun nihai, sonuçlanan Android Q güncellemesinin tam bir yansıması olmayacak.

Bugüne kadar EMUI 10'daki görsel değişiklikler, Huawei'nin önceki yazılımına kıyasla çok çarpıcı değil. Sızan ürün yazılımında, P30 Pro hala Android 9 Pie'de olduğu gibi görünüyor ve aynı şekilde görünüyor.