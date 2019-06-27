ABD tarafından alınan tüm yasaklara rağmen Huawei, model ailesi için elinden geleni yapıyor.

Huawei, Google ile çalışmaya devam ettikleri üç aylık sürenin çoğundan en iyi şekilde yararlanan şirket olmayı başarıyor ve diğer telefonlardan biri için ürün yazılımı güncellemelerini aktif olarak duyuruyor. Huawei, Android Q’ya güncellenecek telefonları onayladı. Android 10 Q güncellemesini kataloğunda 4 akıllı telefonda yayınlamayı vaat ediyor. Huawei'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımına rağmen ayakta durduğunun mesajını veriyor. Çinli üretici güncellemeleri dağıtmak için çalışmalarına devam ediyor.



Huawei, ABD hükümetinin vetosunun getirdiği belirsizlik ve bununla ilgili tüm sonuçlara bağlı olarak, mevcut cihazlarının tüm sahiplerine güvence vermeye devam ediyor. Huawei cihazlarının kullanıcıları topluluğu arasında en yaygın şüphelerden biri, marka modellerinin Android'in ana şirketi olduğu göz önüne alındığında, bu yaz Google’ın sunacağı Android’in gelecekteki sürümüne güncellenip güncellenemeyeceğidir. Ancak, Huawei artık resmi olarak güncellenecek olan cihazların listesini toplamda 10 farklı telefondan oluşan Android 10 Q'da onaylamaya karar verdi.



Bu nedenle, ilan edilen cihazların sahipleri, en azından Android 11 gelinceye kadar, sistem güncellemeleriyle ilgili olarak desteğin güvence altına alındığından emin olabilirler . Marka aynı zamanda daha önce olduğu gibi cihazlarına güvenlik yamaları göndermeye devam etmesini sağlamıştır. Sonra, Android Q ile uyumlu Huawei telefonlarının tam listesine buradan bakabilirsiniz: