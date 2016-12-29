Huawei 140 Milyonu Geçti!

2016 yılının en aktif markalarından bir tanesi olan Huawei bu başarısını rakamlara da yansıtmayı başardı. Uzun zamandan beri markanın yılın sonuna kadar 140 milyon akıllı telefon hedefinin bulunduğu ve bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağı noktasında tartışmalar yapılırken Huawei’nin yaptığı son açıklamalar tüm tartışmaları da sona erdirdi. Öyle ki yapılan resmi açıklamalar ile birlikte Huawei 2016 yılı genelinde 140 milyon akıllı telefon barajını kesin olarak geçti.

Samsung Ve Apple’a Yetişebilir Mi?

Dünya genelinde Samsung ve Apple gibi markaların ardından üçüncü üretici olarak kabul edilen Huawei’nin 2016 yılında gerçekleştirdiği bu atılım kuşkusuz önümüzdeki yıllar için de marka adına itici bir güç olacak.

P9 Rüzgarı Hızlı Esti

P9 gibi önemli modelleri ile piyasaya giriş yaparak yüksek satış rakamlarına ulaşan Huawei’nin bu konuda en büyük iddiası kısa süre içerisinde sıralamadaki yerini daha da yükseltmek. Özellikle Samsung gibi markalarda bu yıl yaşanan çeşitli handikaplar ve sorunlar, kullanıcıların tercihlerini değiştirmesini sağlarken Huawei gibi markalar için de bu durum avantajlar yarattı. Huawei tarafından önümüzdeki günlerde 2016 yılı geneli ile ilgili detaylı raporların da paylaşılması bekleniyor. Oldukça parlak geçen bir yıl sonunda Huawei’nin bunu reklam olarak kullanması ve özellikle 2017 yılının başlarından itibaren detaylı bir şekilde bu konularda paylaşım yapması beklentiler arasında.