HTC'nin yeni selfie telefonu HTC EYEs resmen tanıtıldı...

HTC beklendği üzere Tayvan'daki U11 serisine ilaveten, şirketin en yeni orta düzey akıllı telefonu olan HTC U11 EYEs'i duyurdu. Corning Gorilla Glass koruması bulunan telefon 6 inçlik Full HD+ 18:9 ekrana ve 4 GB RAM'e sahip cihaz, Qualcomm Snapdragon 652 ile çalışacak. Orjinal HTC U11 Plus gibi bu özellik Kenar Algılama teknolojisi ile sıkıştırma etkileşimine sahip fakat, bu model Android 7.1 Nougat üzerinde çalışıyor.

Telefonun arka kapağında 12 megapiksel HTC UltraPixel 3'e sahip Optik görüntü sabitleme (OIS) çift LED flaş ve f/1.7 diyafram ve akıllı telefonun en önemli özelliği, HDR Geliştirme ve Bokeh Modu'nu bulanıklaştırmak için kullanılan 5 megapiksel çift ön kameralardır.

Aynı zamanda telefonun arka yüzeyinde bir parmak izi algılayıcısı ve Yüz Tanıma Kilidini Açma özelliğide mevcuttur. Cam arka tasarıma sahip telefon Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj kabiliyeti desteği ile 3930mAh pil içeriyor. IP67 derecelendirmeli toz ve suya dayanıklıdır.

HTC U11 GÖZ özellikleri

Corning Gorilla Glass 3 koruması ile 6 inç (1080 x 2160 piksel) Full HD + Süper LCD 3 ekran

Adreno 510 GPU'lu sekiz çekirdekli Snapdragon 652 64-bit Mobil Platform

4GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir bellek

HTC Sense UI ile Android 7.1.2 (Nougat)

Faz Tespiti Otomatik Odaklama (PDAF), BSI sensörü, OIS, f / 1.7 diyafram, 4K video kaydı ve Çift LED flaşlı 12MP UltraPixel 3 arka kamera

F / 2,2 diyafram, 80 derecelik geniş açı lensli gerçek zamanlı bokeh efektli 5MP + 5MP çift ön kamera

Çift sim

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 157.9 x 74.99 x 8.5 mm; Ağırlık: 185g

Su ve toz geçirmez (IP67)

USB Type-C ses, HTC USonic, Aktif Gürültü Azaltma, Hi-Res ses sertifikalı

4G LTE, WiFi 802.11 ac (2.4 ve 5GHz), Bluetooth 4.2 ve GPS GLONASS, USB 2.0 Type-C

Qualcomm Quick Charge 3.0 ile 3930mAh batarya

HTC U11 EYEs, Kırmızı, Gümüş ve Siyah renklerle geliyor.

Sİz HTC'nin selfie canavarı telefonunu U11'in özelliklerini nasıl buldunuz?