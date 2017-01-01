Son dönemlerin markalarından birisi olan HTC, yaptığı açıklamada özel bir cihaz ile piyasaya çıkacağını duyurdu.

HTC Ocean Note olarak adlandırılan yeni versiyon HTC’nin en önemli kozu olacak. Özellikle 2016 yılında pek çok model ile piyasaya çıkmasına rağmen istediği sonuçları bir türlü elde edemeyen HTC, yeni bir cihaz üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ise HTC Ocean Note ortaya çıktı.

Ocean Note Özellikleri Neler?

HTC Ocean Note modeli ile ilgili elde edilen bilgilerde özellikler konusunda farklı seçeneklerin sunulacağı görüldü. Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk ile sunulacak olan telefon böylece satın alma noktasında kullanıcılara seçim şansı tanıyacak. Telefonda 4G ve 3G gibi bağlantı desteklerinin olması kullanıcıların daha yüksek hızlarda internet bağlantısı elde etmesini sağlayacak.

Kulaklık Girişi Yok!

Telefon ile ilgili en önemli detaylardan bir tanesi de kulaklık girişine yer verilmemesi. Özellikle Apple ile başlayan kulaklık girişinin kaldırılması pek çok farklı marka için de yenilik getirmiş durumda ve HTC de son dönemlerin en moda değişikliği olan kulaklık girişinin kaldırılmasında önemli bir hamle yapmış durumda.

Cihaz ile ilgili bugüne kadar yapılan sızdırmalarda teknik özelliklerin yükseltildiği görülüyor. Aynı zamanda Android en son versiyonunun yeni telefonunda kullanılması bekleniyor. Bu açıdan önümüzdeki günlerde yapılacak yeni sızdırmalar üstün özelliklere sahip telefon için pek çok önemli bilgiyi sunabilir.