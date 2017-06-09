Vive, Viveport abonelik servisi için içerik kütüphanesine büyük bir güncelleme yayınladı.Viveports yeni Aboangebot sanal gerçeklik için Netflix olmaya HTC'nin girişimidir

Variety'nin Viveport Başkanı Rikard Steiber'den kaynaklanan yeni bir rapora göre, HTC'nin Viveport abonelik hizmetini HTC Vive'in ötesinde diğer sanal gerçeklik (VR) platformlarında başlatmayı düşündüğü bildirdi. Söz konusu kaynağa göre HTC, Viveport'u Oculus Rift ve hatta muhtemelen Google Daydream platformu da dahil olmak üzere diğer VR kulaklık setlerine getirmenin yollarını araştırıyor.

HTC'nin Viveport abonelik hizmeti, bu yılın başlarında HTC Vive VR başlıklarının mağazası olarak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda CES 2017'de duyuruldu. Nisan ayı başında hizmete giren HTC Vive sahipleri, aylık ücreti 6,99 ABD Doları ödemek isteyen 50'den fazla başlık ve bu hafta başlarında 75 yeni oyun ile güncellendi.

Viveport oyun kütüphanesini 150'den fazla VR başlıkına taşıdı. Müşterilerin aylık ücret karşılığında ne aldıkları konusunda abonelik hizmeti, kullanıcıların her ay Viveport kitaplığından beş adet VR başlığı seçmesine olanak tanır; daha sonra bunlar abonelik süresince veya kullanıcı takas etmeye karar verene ve diğer başlıkları ayırmaya karar verene kadar ücretsizdir. Her ayın sonunda.

Şu anda, HTC Viveport yalnızca HTC Vive kulaklık seti için mevcut ve bu Tayvanlı şirketin kullanılabilirliğini artırmayı planladığı ilk göstergesidir. Hem HTC Vive hem de Oculus Rift üst seviye VR pazarına uyuyor ve şu anda satın alınabilecek en güçlü VR kulaklıklar olarak karşımıza çıkıyor.

Viveport'u Oculus Rift'in ötesinde başka platformlarda başlatmayı düşünmekten başka, HTC'nin çapraz platform başlıkları yaratan geliştiriciler için yardım sağlayacağı bildiriliyor. Bunu göz önünde bulundurarak, HTC Viveport'a erişebilme avantajları ve dolayısıyla daha zengin bir içerik kütüphanesi sunuyor.

Oculus Rift sahipleri için açıktır ancak diğer platformlardaki hizmetlerin de HTC Vive sahiplerine faydası olabilir. Bu yazıdan sonra konuyla ilgili daha fazla ayrıntı gösterilmedi; bu nedenle, HTC Viveport'un HTC Vive kulaklığın ötesine geçip uzamayacağını sadece zaman gösterecek.