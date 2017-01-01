Uzun zamandan beri HTC Vive 2 adı verilen yeni ürünün tanıtılması beklense de HTCnin bu konuda daha uzun vadeli bir planın olduğu öğrenildi.

HTC tarafından yapılan tanıtımlarda HTC Vive adı verilen ilk sanal gerçeklik cihazı piyasaya sunulurken bu cihazın önemli özelliklere sahip olması kısa süre içerisinde sektörde iddialı hale gelmesini sağlamıştı. İlk ürünün ardından ikinci versiyonun ne zaman çıkacağına yönelik büyük bir beklenti bulunsa da marka tarafından resmi bir açıklama yapılmaması nedeniyle farklı bilgiler gündeme gelmişti.

Spekülasyonlar Gündemde!

Resmi açıklamaların yapılmaması bu konuda 2017 yılının ilk aylarında ürünün piyasaya sunulacağı şeklinde yorumlandı. Fakat marka tarafından bu konuda yeni bir bilgi paylaşılarak konuya açıklık getirildi. Öyle ki HTC Vive olarak adlandırılan modelin 201 yılında sunulmayacağı net bir şekilde belirtildi. Bu açıdan 2017 yılında yeni bir sanal gerçeklik ürünü bekleyen kişilerin beklentileri de boşa çıkmış oldu.

Beklentiler Gerçekleşmeyecek!

Önümüzdeki dönemlerde herhangi bir yenilik sunulmayacağından dolayı kişilerin beklentileri gerçekleşmeyecek. 2017 yılı içerisinde CES ile tanıtılarak piyasaya sunulması beklenen cihaz CES’i de es geçecek. Şu anda HTC Vive konusunda ilk versiyon tercih edilebilir durumda. Alacak kişilerin sistem gereksinimlerini de kontrol etmesi gerekiyor.

Piyasadaki HTC Vive için gereksinimler şöyle;

Ekran Kartı: Minimum: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 yada daha üst modeller

İşlemci: Minimum Intel i5-4590 / AMD FX 8350 yada daha üst modeller

RAM: 4GB ve üzeri

Video Çıkışı: HDMI 1.4

USB Çıkışı: 1 adet USB 2.0 yada USB 3.0

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 yada daha üst bir Windows Sürüm