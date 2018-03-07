HTC'nin yakın zamanda tanıtımını yapacağı amiral gemisi akıllı telefonu HTC U12'nin tasarımı hakkında bilgiler geldi...

Tayvanlı telefon üreticisinin tanıtımı yaklaşan amiral gemisi hakkında şimdiye kadar birçok sızıntıyı sizlerle paylaştık. Fakat HTC U12 adı ile gelmesi beklenen telefon hakkında öğreneceğimiz çok şey var.

Bir süre önce telefonun tam özellik listesi sızdırıldı ancak, tasarımı pek konuşulmadı. Görünüşe göre, HTC U12 şirketin Liquid Surface tasarım dilini koruyacak ama daha kavisli bir tasarım ile gelecek.

HTC'nin planları hakkında bilgisi olan güvenilir bir kaynak, şirketin U12 ile mat beyaz bir yüzey sunmayı planladığı iddia ediliyor.

HTC U12'nin arka ve ön yüzünde kavisli cam bulunurken, çerçeveler metalden oluşuyor. Buna ilaveten parmak izi sensörü telefonun arka tarafında, çift kamera kurulumunun hemen altında bulunacak.

Bu beyaz mat kaplamanın neye benzediği ve neden eşsiz olduğu henüz bilinmiyor. HTC U12'nin Nisan ayında tanıtımını yapması bekleniyor. HTC U12'nin 880 dolara satışa sunulması bekleniyor.



Siz HTC U12'nin mat beyaz rengini merak ediyor musunuz?