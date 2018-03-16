HTC'nin yakında piyasaya sunacağı amiral gemisi HTC U12 Plus gündeme bomba gibi düşecek...

HTC U12 Plus, Mayıs ayında piyasaya sürülecek. VentureBeat yazarı Evan Blass, HTC'nin yaklaşan U12 Plus amiral gemisini tüm ihtişamıyla sızdırdı.

Telefonun uzun bir ekran, toplam dört kamera ve bir Snapdragon 845 işlemci özelliği var. İlginç bir şekilde, normal U12 hiç mevcut olmayabilir. HTC U11 büyük akıllı telefon, ama çabuk dünyanın Galaxy S8s ve Piksel 2s karşısında bir sonradan oldu. HTC , bu anlatımı, VentureBeat yazarı Evan Blass'ın tüm ihtişamıyla sızdırdığı U12 Plus ile değiştirmeyi umuyor .

HTC'nin planlarına aşina olan bir kişi ile konuşan Blass'a göre, U12 Plus iki adet 8 MP selfie kamera ve arkada 12 + 16 MP'lik çift kamera bulunuyor. Telefonun parmak izi tarayıcısı arka kapakta bulunacak.

İki selfie kameranın altında bildirilen, WQHD + çözünürlüğe sahip U12 Plus'ın 6 inç LCD panelidir. AMOLED'in eksikliğinden dolayı telefonu hayal kırıklığına uğratırsanız, HTC'nin ikinci nesil Edge Sense yazılımını tetiklersiniz. İlk nesil Edge Sense'den nasıl farklı olduğunu henüz bilmiyor olsak da, özellik telefonun kenarlarını sıkarak uygulamaları ve kısayolları açmanızı sağlar.

Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemci ve 6 GB RAM'inin U12 Plus'a güç verdiği bildirildi. Telefon, microSD kart yuvasından 64 GB veya 128 GB genişletilebilir depolama alanı sunuyor ve günümüzün büyük telefonlarındaki 3,420 mAh pili biraz daha ortalamadır.

Eğer bu özellikler tanıdık geliyorsa, HTC özel ROM geliştiricisi LlabTooFeR bu noktaların çoğuna çok uzun zaman önce değinmediği içindir. LlabTooFeR ayrıca U12 Plus'ın Android Oreo'yu kutunun dışına taşıdığını ve HTC'nin Yüz Algısı - muhtemelen bir yüz tanıma özelliği sunduğunu da öne sürdü.

Blass'a göre, HTC, Galaxy S9 Plus ile rekabet etmek için “Plus” son ekini kasten kullandı. İlginç bir şekilde, Blass düzenli bir U12'nin normal Galaxy S9 ile asla rekabet edemeyeceğini söyledi. HTC U12'nin nasıl söylendiğini görmek de “Hayal” diyerek HTC'nin kaynaklarını iki yerine bir amiral gemisi akıllı telefonuna odaklamak istemesi olabilirdi.

HTC U12 Plus'ı ne zaman göreceğimize gelince, önceki Nisan zaman çizelgesi sorunun dışında olabilir. HTC’nin, U12 Plus’ın piyasaya sürülmesini Nisan’ın sonları ile Mayıs’ın başları arasında bir süreliğine iten bir sorunla karşılaştı.

Daha sonra, HTC'nin zamanını alması ve U12 Plus'ı olabildiğince iyi bir telefon haline getirmesi en iyisi olabilir. Son zamanlarda işten çıkarmalar ve zayıf gelirler Tayvanlı bir birim için kasvetli bir tablo çizerek şirket son zamanlarda bazı kaba dönemlerde geçti .