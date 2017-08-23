Hong Kong'daki en yeni HTC U11 güncellemesi, 60FPS'de Full HD kayıt desteği içeriyor.

HTC, Hong Kong'daki HTC U11 için yeni bir yazılım güncellemesi başlatıyor. Güncelleştirme, sürüm numarası 1.27.400.9 olan bir OTA güncellemesi olarak geliyor

En yeni güncelleme HTC U11'de 60FPS'de Full HD kayıt desteği getiriyor. Bunun yanı sıra güncelleme ayrıca HTC U11'e en son güvenlik yamasını getiriyor. Herhangi bir güvenlik yamasında olduğu gibi, güncelleme çeşitli güvenlik açıklarından sorumludur ve mevcut hatalara yönelik düzeltmeleri de beraberinde getirir.

Güncelleme, ayrıca diğer küçük sistem geliştirmelerinin yanı sıra çeşitli diğer son derece düşük performans iyileştirmelerini de içeriyor.

Güncellemeyi indirmeden önce iyi bir Wi-Fi şebekesine bağlanmak önerilir; güncelleme yaklaşık 664 MB ağırlığa sahip olduğundan, yeterli miktarda ücretsiz depolama alanına sahip olduğunuzdan emin olun. Ayrıca cihazınızın yüzde 50'ye kadar şarj edilmiş olduğundan emin olun.

Henüz güncellemeyi almadıysanız endişelenmeyin, cihaz ayarlarından manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Ayarlar'a gidip Hakkında - Yazılım güncellemeleri bölümünden güncellemeyi kontrol ederek OTA aracılığıyla yüklemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

HTC U11'in yeni güncellemesi için ne düşünüyorsunuz?