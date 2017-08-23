HTC U11'in en yeni güncellemesi yayınlandı!

Hong Kong'daki en yeni HTC U11 güncellemesi, 60FPS'de Full HD kayıt desteği içeriyor.

23 Ağustos 2017 00:21 Mobil

HTC, Hong Kong'daki HTC U11 için yeni bir yazılım güncellemesi başlatıyor. Güncelleştirme, sürüm numarası 1.27.400.9 olan bir OTA güncellemesi olarak geliyor

En yeni güncelleme HTC U11'de 60FPS'de Full HD kayıt desteği getiriyor. Bunun yanı sıra güncelleme ayrıca HTC U11'e en son güvenlik yamasını getiriyor. Herhangi bir güvenlik yamasında olduğu gibi, güncelleme çeşitli güvenlik açıklarından sorumludur ve mevcut hatalara yönelik düzeltmeleri de beraberinde getirir.

Güncelleme, ayrıca diğer küçük sistem geliştirmelerinin yanı sıra çeşitli diğer son derece düşük performans iyileştirmelerini de içeriyor.

Güncellemeyi indirmeden önce iyi bir Wi-Fi şebekesine bağlanmak önerilir; güncelleme yaklaşık 664 MB ağırlığa sahip olduğundan, yeterli miktarda ücretsiz depolama alanına sahip olduğunuzdan emin olun. Ayrıca cihazınızın yüzde 50'ye kadar şarj edilmiş olduğundan emin olun.

Henüz güncellemeyi almadıysanız endişelenmeyin, cihaz ayarlarından manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Ayarlar'a gidip Hakkında - Yazılım güncellemeleri bölümünden güncellemeyi kontrol ederek OTA aracılığıyla yüklemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

HTC U11'in yeni güncellemesi için ne düşünüyorsunuz?

sindar-okay
Şindar OKAY
Tüm yazıları
Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
Önceki Haber Huawei Mate 10 Pro yeni yongasetiyle geliyor!
Sonraki Haber Galaxy Note 8'un ucuz versiyonu da olacak!
 