HTC U11 Plus'ın gelişmiş versiyonu HTC U11 Plus2ın görüntüsü sızdırıldı...

HTC'nin muhtemelen 2 Kasım'da düzenleyeceği etkinlikte HTC U11 Plus ismindeki yeni bir akıllı telefonun tanıtımını gerçekleştirecek. Telefonun HTC U11'e kıyasla yeni çerçevesiz akıllı telefonlarla rekabet etmesi bekleniyor. Fakat her zaman olduğu gibi tanıtım etkinliğinden önce sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Sızıntı Onleaks_'tan ve HTC U11 Plus'ın CAD (bilgisayar destekli tasarım) dosyalarına dayanıyor. HTC'nin U11 Plus'ın arkasında "aynaya benzeyen" aynı olan "Sıvı Yüzey" tekniğini kullanması bekleniyor.

Sağ tarafta ve solda kenar boşlukları oldukça küçük, ancak Samsung, LG vb. şirketlerden gelen modellerle karşılaştırıldığında, üst ve alt kısımlar yeterince ince değil.

Ayrıca HTC U11 Plus’ın 3.5 mm kulaklık girişi yok, bu nedenle kulaklık için USB Type-C bağlantı noktası kullanılacak. Arka kısımda tek bir kamera ve hemen altında bulunan parmak izi sensörü var. Snapdragon 835 işlemci, 4GB veya 6GB RAM ve yerleşik 64GB veya 128GB bellek telefonun özellikleri arasında yer alıyor. Ekranın 6 inç QHD olduğu söyleniyor ve boyutları 158.2 x 74.6 x 9.1 mm olacak ve telefonun 4000mAh pilden güç alacak.

İşte HTC U11 Plus'ın Videosu;

Siz HTC U11 Plus'ın tasarımını beğendiniz mi?