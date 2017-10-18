HTC U11 Plus, Android 8.0 ile Geekbench'te görüldü...

Gizemli bir HTC cihazı Geekbench'in web sitesinde görüldü Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM ve Android 8.0 Oreo ile meydana çıktı.

Büyük ihtimalle bu telefon HTC U11 Plus ve 2 Kasım'da HTC'nin düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. İsimsiz HTC akıllı telefon tarafından kaydedilen puan Snapdragon 835 cihazının beklentileri yer alıyor ve U11 ile aynı sokra sahip.

En belirgin olan 4GB RAM özelliğidir. HTC U11 standart olarak 4GB'tır ve 6GB'lık model ABD'li pazarlarda satılmaktadır. RAM söz konusu olduğunda belki de Plus'ın benzer şekilde iki farklı versiyonu olabilir.