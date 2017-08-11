HTC U11 çok hoş bir telefon, ancak oldukça büyük. Bu durum HTC'nin de gözünden kaçmadı. En iyi özellikler daha uygun bir telefonla getirilebilir.

HTC U11, yıllar içinde HTC'nin en iyi telefonudur ve şirket, taşınabilir HTC U11 Life (kod adı Ocean Life) altına girecek daha küçük, 5.2 inçlik bir sürüm üzerinde çalışıyor.

Elbette IP67 su geçirmez, tıpkı büyük kardeşine benziyor. Ve buna benzer şekilde 3.5mm kulaklık girişi yok. İyi haber şu ki kutuda bulunan gürültü önleme özellikli ABD kulaklıklar alıyorsunuz. Ve kablosuz istiyorsanız Bluetooth 5.0 var.

U11 Life, orta düzeyde bir yonga setine sahip olacak. Söz konusu söylentiye göre 660 yerine bir Snapdragon 630 yonga seti bulunduracak.. Ekranın 1080p çözünürlüğü ile GPU'nun daha kolay bir zamanı olacak (küçük diyagonal göz önüne alındığında mantıklı geliyor). Telefon bir microSD kart ile genişletilebilir, 32GB depolama alanı ile gelecektir.

Ön kamera değişmedi 16MP ama mükemmel bir kamera dışında 12MP arka kamera 16 MP'lik bir atıcı için takas edildi. Edge Sense hâlâ gemide olan Alexa hakkında bir kelime bile yok.

HTC U11 Life, HTC.com ve (ABD'de) T-Mobile üzerinden satışa sunulacak. Fiyatlandırma henüz bilinmiyor, ancak HTC son zamanlarda oldukça rekabetçi davranıyor.