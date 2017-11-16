HTC U11 için Android 8.0 Oreo güncellemesi gelmeye başladı...

Tayvanlı teknoloji devi HTC, amiral gemisi modeli HTC U11 için güncelleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Aylık olarak sunulan güvenlik güncellemelerini bu zamana kadar aksatmadan sunan HTC, şimdi de HTC U11 için Android 8.0 Oreo güncellemesini dağıtmaya başladı.

HTC U 11 için Android 8.0 Oreo güncellemes ilk olarak HTC'nin anavatanı olan Tayvan'da indirme sunuldu. v2.31.709.1 yapı numarasına sahip olan güncelleme nerdeyse 1.33 GB boyutundadır. OTA üzerinden sunulan güncelleme ile gelen yenilikler U11 sahiplerini memnun edecek.

HTC U11'e Android Oreo ile gelen yenilikler

HTC U11 için Android 8.0 Oreo güncellemesi, Kasım ayı Android güvenlik güncellemelerini barındırıyor. Bu sürüm ile Oreo'nun API'ları arasında yer alan PIP yani resim içinde resim modu sisteme ekleniyor. Bildirim erteleme, simge düzenleme, uygulamalar için P3 Gamut desteği, Android Oreo API'ları, yeni emojiler, pil ve performans geliştirmeleri güncelleme içeriğinde yer alıyor.

Ayrıca HTC U11'in Bluetooth sürümü ise 5.0'a yükseliyor. Bu sayede kablosuz kulaklık ve ses sistemlerine daha kaliteli bir ses aktarımı sağlanıyor. Şimdilik Avrupa ve Amerika'da sunulmayan bu güncellemenin Aralık veya Ocak ayı içerisinde küresel olarak sunulacağını tahmin ediyoruz.



Siz HTC U11 güncellemesiyle gelen yenilikleri beğendiniz mi?