HTC'nin phablet modeli yeni telefonu resmi olarak tanıtıldı. HTC U Ultra'nın özellikleri ve fiyatı ayrıntılı bir şekilde haberimizde..

HTC U Ultra modeline 5.7 inç boyutlu ekran verilmesi dikkatlerden kaçmadı. Büyük ekranına ek olarak cihazın V10 ve LG V20 modellerinde gördüğümüz ikinci ekranıyla tüm dikkatleri üstüne toplamayı başaran model gücünü Snapdragon 821 işlemcisinden alıyor. Bununla birlikte HTC U Ultra'ya 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızanın yanısıra microSD ile arttırılabilir hafıza eşlik ediyor.

HTC U Ultra'nın kamerası!

Arka kapağında f/1.8 diyafram açıklığı sunan 12 megapiksellik bir kamera bulunduran telefonun ön kamerası ise 16 megapiksel. Özçekim severleri ve fotoğraf çekmeyi severleri mutlu edecek kameraya sahip olduğunu söylemek mümkün.

HTC U Ultra'nın ekranı!

5.7 inç boyutunda bir ekrana sahip olan telefonun ekran çözünürlüğü ise 2560 x 1440 seviyesinde olup ön kısmında 2.05 inç boyutlu ikinci ekranı ise 160 x 1040 çözünürlüğünde olup ekran güçlü Gorilla Glass 5 ile korunuyor..

Parmak izi teknolojisi!

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C ve parmak izi okuyucu gibi teknolojilere de yer verilen HTC'nin yeni telefonu da iPhone 7 izinden gidiyor. Kulaklık girişi yok. 3000 mAh'lik güçlü bir bataryaya sahip.

Always On

HTC U Ultra telefonunun bir dize özelliği ise dört mikrofon. Bu Always On özelliği sayesinde telefon uyku halindeyken bile dinleme yapabilecek ve komutlarınızı yerine getirebilecek. Biyometrik ses kontrol özelliği de bu modele dahil edilmiş durumda.

Genel olarak kamerası bakımından HTC'nin en iyi kamera deneyimine sahip olacağı açıklamasının yanısıra ön kamerasının ultra geniş açılı yapıya sahip olması öne çıktı. HTC U Ultra'nın teknik detayları ise heüz açıklanmış değil.

Farklı farklı renk seçenekleri!

Siyah, mavi, beyaz ve pembe olmak üzere farklı renk seçeneklerine sahip olan HTC U Ultra şimdilik 4 renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

HTC U Ultra'nın fiyatı!

HTC U Ultra'nın fiyatının 749 dolar olması bekleniyor. Bakalım telefonun fiyatı Türkiye'de nasıl olacak..

HTC U Ultra modelini beğendiniz mi?