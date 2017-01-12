HTC U Play modelini tanıtmak için bu sabah bir tanıtım etkiniği düzenledi. HTC U Play ve HTC U Ultra modellerini tanıttı. Peki HTC U Play'ın özelliği ve fiyatı nedir?

HTC U oyna ve HTC U Ultra hem ikinci 5.7-inç 2560 x 1440 Süper LCD ekran ve bildirimler ve diğer bilgiler için üst kısmında ikinci bir şerit benzeri ekran ile amiral gemisi modeli olmasa bile gayet güçlü özelliklerde olan telefonunu tanıttı.

Neden U Play?

Gelişmiş bir kulaklıkla gelecek olmasıyla U Play adını alan telefon Hi-Res desteği ile kullanıcılara güzel bir ses deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Amiral gemisi seviyesinin altında konumlandırılmış olan model HTC U Play, HTC U Ultra'ya benzer bir gövde tasarımına sahip.

MediaTek Helio P10, 3GB RAM, 32GB depolama + microSD

5,2 inç, 1920 x 1080 piksel, 423 ppi

2500mAh pil

Qualcomm'un MediaTek Helio P10 yonga setinden gücünü alan cihaz 3 GB RAM'e sahip olup 32 GB depolama alanının yanısıra microSD ile arttırılabiir hafızaya sahiptir.

Ön tarafında SUPER LCD 5.2 inçlik ekrana sahip telefonu 2500 MAh'lik pil kapasitesine sahip. Bu boyuttaki bir cihaz için büyük bir batarya değil ancak HTC hızlı sarj sunabilir.

HTC U Play: Kameralar

16 megapiksel, PDAF, OIS, flaşlı F / 2.0 arka kamera

UltraPixel modlu 16 megapiksel, f / 2.0 ön kamera

HTC U Play'de bir çift 16 megapiksel kamera yer alıyor. Arka kısım, f / 2.0 diyafram ile optik görüntü sabitleme ve otofokus özellikleri sunmaktadır. Bu kadar iyi olmasına rağmen sadece 1080p video çekimi sunuyor.

Ön kamera, aynı zamanda 16 megapiksel çözünürlükte düşük ışıkta bile iyi çekim deneyimi sunmayı amaçllıyor. Dört pikseli bir araya getiren UltraPixel modu yer alıyor.

HTC U Play: Yazılım

HTC Sense ile Android Nuga

Google Assistant

HTC Sense Companion uygulaması

Android NOUGAT işletim sistemine yer verilen telefonda Google Assistant ve HTC Sense Companion uygulaması birleşik olarak geliyor.

HTC U Play: Yayın tarihi

12 Ocak'ta lanse edildi

Şubat ortasında piyasaya çıkacak..

HTC U Play HTC'nin 12 Ocak ilan edildi. U Play Şubat ayı ortalarında Avrupa'da satışa sunulacak.

HTC U Play Fiyatı!

Fiyatlandırma henüz teyit edilmedi. Ancak bu bilgi elimize ulaştığı zaman sizlerle buradan paylaşacağız.

Peki nasıl buldunuz HTC'nin U Play modelini?