HTC U 11 Geekbench listesi, 4GB RAM 64GB depolama alanı gösteriyor. Peki hangi özelliklere sahip olması bekleniyor?

HTC U 11, Geekbench'te gösterildi ve liste cihazın 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip olduğunu gösteriyor. Bu özelliklerin ayrıntıları geçen ay HTC U 11 hakkındaki özel yazılarımızda listelendiği gibi gayriresmi olarak kısa bir süre önce biliniyordu ancak HTC'nin yeni cihazla ilgili etkinliği 16 Mayıs'a kadar değil, resmen hiçbir şey yapılmadığı anlamına geliyor HTC tarafından onaylandı. Dolayısıyla, RAM ve dahili depolama birimi, HTC'nin önümüzdeki amiral gemisi akıllı telefonunun cihaz detayları açısından yeni birşeyler bekliyoruz.

Telefonun RAM ve depolama alanına ek olarak, Geekbench'in kıyaslama sonuçları, HTC U 11'in, grafik işleme için bir Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve Adreno 540 GPU ile birlikte geldiğini görüyoruz.Her ikisi de aynı zamanda HTC U 11 telefonla ilgili yeni sızıntılar yaşıyor. Kamera bakımından HTC, otomatik netleme, yüz tanıma, HDR, flaş ve dokunmatik odaklama özellikli ve Ultra HD (4K) video kayıt kapasitesine sahip 12 megapiksel arka tarafa bakan bir kamera kullandığı bildiriyor. Ön kamerada ise 16 megapikselli bir kamera sensörü olarak listeleniyor ve arka kamera ile eşleştirildi her ikisi hakkında daha önce söylenti ile ilgili detaylar da eşleşti.

Kıyaslama hakkındaki son ayrıntı çift WQHD çözünürlük ve boyut için 5.5-inç olarak listelenen ekran ve Android 7.1.1 Nougat olarak listelenen Android OS sürümü olması. Yine, bunlar kapatılan ve sızdırılmış detaylar, bu nedenle karşılaştırma ölçütü, daha önce sızdırılmış cihaz özelliklerinin muhtemelen doğru olduğu başka bir gayri resmi teyit görevi görüyor. Bu sadece bir kıyaslama olduğundan kenar sensörleri Sense Companion veya 3000mAh batarya ve Gorilla Glass 5'in ekranı korumak için kullanması gibi listede yer almayan birçok özelliğin yer alması bekleniyor. Telefonun duyurusu gerçekleştiği zaman net bilgilere sahip olunca burada sizlerle paylaşacağız.