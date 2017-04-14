HTC One X10, yeni akıllı telefonunu tanıttı. Peki HTC One X10 hangi özelliklere sahip?

Evet, dev bir bataryası var..

En çok konuşulan son derece güçlü bir bataryaya sahip olmasıydı. Resmi olarak tanıtılan HTC One X10'un özellikleri dikkat çekici.. HTC resmen One X10 duyurdu. Yeni ortaya sınıf telefonun çarpıcı özelliği 4000 mAh bataryaya sahip olması. Düşük pil ömrüne sahip düşük çözünürlüklü bir ekranla bu iddianın tamamen makul gözüküyordu.

Bataryanın yanı sıra, telefonun geri kalanı 2017'de orta sınıf Android telefonlardan bekleyebileceğiniz özellikler bulundurmaktadır. 5.5-inç 1080p ekran, bir MediaTek Helio P10 işlemci, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunduran HTC One X10'da metal gövde ve parmak izi sensör yer alıyor.

Kamera departmanında ise cihazın son derece iyi olduğunu söylememiz mümkün. 16 megapiksellik arka kameraya sahip olan telefonun ön kapağında 8 megapiksellik bir kamera eşlik ediyor. Metal gövde ve parmak izi sensörü de dahil olmak üzere birkaç üstün özellik sunuyor. Özellikler ve tasarım söz konusu olduğunda telefonun çok gösterişli olduğunu söylemek mümkün değil ancak pil ömrü eğer sizin için önemliyse HTC One X10 iyi bir tercih olacaktır.

Çift SIM desteğinin yer aldığı telefonun arka kapağında parmak izi algılayıcısı sizlere eşlik edecektir. Bu ay Rusya'da satışa çıktıktan sonra global olarak diğer ülkelerde de raflardaki yerini alacak. Son olarak gümüş ve siyah renk seçeneklerine sahip olduğunu da söylemiş olalım..

Peki sizce orta seviye bir telefon için HTC One X10 iyi özelliklere sahip mi?