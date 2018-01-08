HTC, U11 güncellemesini hala Avrupa'da dağıtmadığı için müşterilerinden özür diledi...

HTC U11 için Android 8.0 Oreo güncellemesi ABD'deki kullanıcılara yayınlanalı 1 aydan fazla bir süre oldu. Fakat diğer bölgelerden müşteriler güncellemeyi alamadılar ve bu konuda HTC'ye büyük baskı yapılıyor. HTC henüz güncellemeyi hazır hale getiremedi. Şirket bugün konuyla ilgili açıklama yaptı.

HTC Uk, U11 sahibi müşterilerinden özür diledi. Görünüşe göre güncelleme verileceği esnada sorun veya sorunla meydana geldiği için dağıtım gerçekleşmedi.

Açıklama ise şu şekilde; HTC U11 için Oreo güncellemeniz geciktiği için özür dileriz. Güncellemeyi tüm dünyaya dağıtmaya başladık, ancak Avrupa'da gecikmeye neden olan bazı karmaşıklıklar yaşadık. En en kısa zamanda size daha fazla bilgi vereceğiz.

Siz HTC'yi samimi buluyor musunuz?