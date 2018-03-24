Kısa süre önce HTC'nin Steven Spielberg'in Ready Player One filmi ile yapmış olduğu sanal gerçeklik (VR) ortak çalışmaları başladı...

HTC bugün ilk üç Ready Player One Player One VR uygulamasını, Viveport mağazasında Vive sanal gözlükleri için piyasaya sürdüğünü duyurdu. Üç stüdyo tarafından bağımsız olarak geliştirilen ilk üç uygulama, yaklaşan filmin VR merkezi için isimlendirilen Oasis'in beta sürümünde yer alıyor.

Ernest Cline 2011 yılında yayınladığı kitabında dayanan Ready Player One, klasik video oyunlarına, filmlee popüler kültüre yoğunlaşan ve yakın gelecekte VR dünyasının gizemlerini açığa çıkarma arayışının bir öyküsüdür.

Filmin, sanal gerçeklik sahnelerinde VR gözlükleri görülmüştü fakat bunun gerçekte kullanılması hala bekleniyordu. Bu anlamda son zamanlarda adından çok söz ettiren HTC'nin Arcade Saga Smash da buna dahil olmak üzere 29 Mart'ta kadar en az beş oyunda yer alması bekleniyor.



Siz sanal gerçek gözlüklerini takınca neler yaşadınız?