HTC, 2016'da Hedeflerinin Gerisinde

HTC 10, şimdiye kadar HTC tarafından üretilen en iyi amiral gemisi modeli olsa da 2016'da HTC’yi kurtarmaya yetmedi. Samsung Galaxy Note 7'nin piyasadan kaybolduğu bir yılda HTC gibi markalar için cazip bir seçenek yaratılmış olsa da şirket bu konuda durumu fırsata çeviremedi. Üstelik 2016'ya yönelik dahili sevkiyat hedefinin de altına inmek durumunda kalan HTC 10 piyasada Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 ve LG G5 ile rekabete içerisindeydi.

HTC’de Son Satış Rakamları Ne Kadar?

HTC, 2015 yılında 18 milyon adet satış gerçekleştirdi. Ancak ABD, Çin ve Avrupa'ya yapılacak sevkiyatlarda bu yıl rakamlar çok daha düştü. 2016 yılında marka için maksimum 12 milyon cihaz satılması bekleniyor. Yapılan son hesaplamalara göre yakalanan bu kötü grafik HTC için yüzde 44'’lük bir düşüş gösteriyor.

ABD'deki kötü performansın sebepleri arasında HTC'nin pazarlama stratejisinin eksikliği olduğu düşünülüyor. Buna ek olarak, şirket görünüşte VR ve HTC Vive VR kulaklığa odaklanmış olsa da mobil geride kaldığı gibi bu alanda da başarıya ulaşılmış değil. Vive'a odaklanmak şirket için oldukça karlı olabilir fakat amiral gemisinin cep telefonları olması ve bu alanda istenen sonuçların alınmaması yan donanımların ve cihazların da satışında ciddi bir engel.

2017’de Ne Olacak?

HTC'nin 2017'deki sevkiyatlarının, özellikle Çin'deki satışların daha da gerilmesi sonucunda düşüş eğilimini sürdürmesi bekleniyor.