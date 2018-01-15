HTC 10 Oreo güncellemesini yayınladıktan sonra neden geri çekildiği merak ediliyor...

HTC geçtiğimiz haftalarda 2016 model amiral gemisi modeli HTC 10 akıllı telefonu için yayınladığı Android Oreo güncellemesini geri çekmiş gibi görünüyor.

Güncelleme geçen hafta hem kablosuz hemde RUU indirme yoluyla kullanıcılara sunuldu. Fakat daha sonrasında aniden RUU bağlantısı kesildi ve kullanıcılara herhangi bir OTA bildirimi gelmedi.

Güncellemede yaşanan sorunlar pil ve diğer sorunları bildirdiler, bu sebeple yapı zamanaşımı için henüz hazır değil gibi görüyor. Güncellemenin tekrar ne zaman kullanılacağı hakkında bilgi verilmedi.





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