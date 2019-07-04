Önceki bilgilere göre dün kutu fotoğrafı paylaşımı yapılan Honor 9X cep telefonunun arkasına dikey olarak yerleştirilmiş selfie kamera ve çift kamera modülü donatılacak.

Yaklaşan Honor 9X'in perakende kutusu, bir cihaz siparişi verirken bize ne alacağınız konusunda bir fikir veriyor. Bu haftanın başlarında ortaya çıkan sızan bir şema dışında, yaklaşmakta olan cihazın düzgün bir şekilde oluşturulduğunu henüz göremedik. 23 Temmuz'da resmen tanıtılmasını bekleniyor.

Honor 9X perakende kutusu doğrudan bunları Weibo'ya gönderen şirketin başkan yardımcısıdır. Ne yazık ki, gerçek cihazın hiçbir resmi yok ve cihazın özelliklerinin gözden geçirilmesiyle karşı tarafın görüntüleri bile yok. Ancak, renkli kutu geçen seneki Honor 8X'in gradyan tasarımını taşıyabileceğinin bir işareti olabilir. Gradyan tasarımı göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir standart haline geldi. Her ne kadar şirket detayları 7nm üretim sürecine dayanan Kirin 810 SoC ile geleceğini söylese de, detaylar hala biraz sınırlı .

Önceki söylentiler, cihazın pop-up tasarımı için iPhone X tarzı çentiği açma ihtimaline işaret ediyor. Diğer raporlar ayrıca öne bakan kamera için delikli olarak tabir edilen ekranları destekleyebileceğini gösteriyor.

Honor 9X Pro'nun 4.000mAh batarya ve vanilya 9X'in 3.750mAh bataryaya sahip olabileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte Trump yönetimi, Huawei için yasaklarını hafifletti, bu yüzden hala 9X'in Android Pie ile birlikte gelmesini bekliyoruz.