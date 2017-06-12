Beklendiği gibi, Honor 9 resmen bugün açıklandı. Son bir ay içinde cihazla ilgili söylentilerin çoğunluğu açıkça doğruydu.

Son zamanlarda adı sıkça dedikodulara karışan Honor 9 nihayetinde tanıtıldı ve hakkında söylenilenlerin çoğu doğruydu. Akıllı telefonun 2.5D camlı 5.15 inçlik Full HD ekranı bulunduğu ve Kirin 960 yonga setiyle güçlendirildiği iddiaları doğru. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ve 64 GB veya 128 GB boş alana sahip 6 GB RAM ile birlikte geliyor. Depolama, bir microSD kart yardımı ile ek bir 256 GB'a kadar genişletilebilir.

Çift kamerada bokeh modu yer alıyor!

Honor 9, arka tarafında 20 MP (siyah-beyaz) ve 12 MP (RGB) sensörlere sahip bir çift kamera kurulumu ile donatılmış olarak geliyor. F / 2.0 diyaframı ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunan 8 MP'lik bir selfie kamerası bulunduran cihaz etkileyici özelliklere sahip. Çift kamerada bokeh ve portre moduyla birlikte gelen telefon bu bakımdan fotoğraf severlerden tam not alacak. Sözü edilen diğer özellikler, 3.200 mAh pil, üstte Huawei'nin EMUI 5.1'i olan Android 7.0 Nougat ve ses deneyimini geliştirmeyi vaat eden bir AKM Hi-Fi ses yongası.

Söz konusu akıllı telefon gözler önüne serildiği zaman rahat kullanıma sahip görünüyor. Çünkü kullanıcıların elinde daha iyi oturması için biraz kavisli bir sırta sahiptir. Metal ve camdan yapılmış olup dört renk seçeneğine sahiptir. Huawei Pay desteğinin Honor 9'da yer alacağını açıklayan Huawei, her zaman olduğu gibi NFC ile entegre olduğunu da belirtti.

Honor 9 fiyatı!

Mavi, altın, gri ve siyah renk seçenekleriyle piyasada yerini alacak olan telefonun satışına Çin'de başlanacak. Farklı renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak olan telefonun ülkemizdeki fiyatı henüz belli değil ancak ABD'de RAM durumuna göre 340 $, 400 $ ve 440 $ fiyatlık bir etikete sahip olacak.

Peki siz Honor 9 hakkında ne düşünüyorsunuz?