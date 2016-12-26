Honor 8, Şubat'ta Android Nougat 7.0 Alacak

Huawei, Honor 8’in Şubat 2017'de Android Nougat 7.0 güncellemesini alacağını açıkladı. Benzersiz tasarımıyla övgü alan telefon, Android 6.0 Marshmallow ile kutudan çıkacak olsa da Şubat ayı sonrasında Android 7.0 Nougat güncellemesi alacak.

Honor 8 İçin Önemli Müjde!

Android Nougat 7.0 ile birlikte telefon, kullanıcı ara yüzünü kolaylaştırdığı ve temel işlevlere erişmek için gerekli adımların sayısını azalttığı için önemli bir yenileme alacak. Üstelik Honor 8 EMUI 5 ile birlikte Android deneyimini daha da iyileştirecek.

Kullanıcıların, ana ekran seçmelerinin yanı sıra birden çok uygulama çalıştırması ve uygulamalar arasında kolaylıkla yapma imkanı yeni güncellemeler ile sağlanacak. EMUI 5, zaman içinde kullanıcı davranışını analiz etmek ve adapte etmek için makine öğrenimi de Honor 8’e ekleyecek. Aynı zamanda App Lock olarak adlandırılan özellik üzerinden gelişmiş güvenlik sunacak olan Honor 8 bu yeni haliyle çok daha fazla sevilecek.

Güç Tasarruf Modu Ekleniyor

Honor 8 yeniliklerinden bir diğeri ise cihazın pil tüketimini yönetebilmek adına geliştirilen güç tasarruf modları. Bu açıdan Honor 8 güncellemesi sonrasında daha akıllı bir güç yönetim sistemi kullanılabilecek.

Honor 8 için gelecek güncellemede Şubat ayı ifade edilmiş olsa da tam bir tarih verilmedi.