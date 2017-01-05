Honor tarafından yapılan açıklamalarda Huawei Honor 6X modelinin dünya genelinde satışa çıkacağı belirtildi.

Huawei’nin bir alt markası olarak tanımlanan Honor farklı mobil serileriyle dikkat çekerken özellikle son olarak piyasaya sunulan cihaz Honor 6X olmuştu. Çin'de yapılan tanıtım sonrasında telefon için resmi satış sürecine geçilirken özelliklerin yüksek tutulması telefon için beklentileri daha da arttırdı.

Honor 6X İlk Nerede Satışa Çıkacak?

Üstelik iki günlük kullanım süresi gibi oldukça iddialı tanıtımları yapılan cihazın, gerçekten bu performansı göstermesi halinde daha fazla kişi tarafından dikkat çekmesi bekleniyor. Yapılan açıklamalarda Ocak ayının ilk haftası itibariyle merika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Rusya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde cihaz satışa çıkacak.

Honor 6X Özellikleri Neler?

Honor 6X için yapılan açıklamalara göre cihazın teknik özellikleri şöyle;

5.5 inç (1080 x 1920 piksel) Full HD 2.5D eğimli cam IPS ekran

Mali T830-MP2 ile sekiz çekirdekli Kirin 655 (4 x 2.1GHz + 4 x 1.7GHz) 16nm işlemci

3GB LPDDR3 RAM /32GB depolama ile 4GB RAM / 64GB depolama kapasitesi ve microSD ile 128GB'a kadar genişletilebilir hafıza

Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

EMUI 4.1 ile Android 6.0 (Marshmallow)

12MP arka kamera, LED Flaşlı, 6P lensli, 1.25um piksel boyutlu, PDAF, açıklık F / 0.95-F / 16 ve 2MP ikinci kamera

8MP ön kamera

Boyutlar: 150.9 × 72.6 × 8.2mm; Ağırlık: 162g

Parmak izi sensörü

4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS

Hızlı şarj desteği ile 3340mAh (tipik) / 3270mAh (minium) pil