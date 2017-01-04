Dün Honor tarafından 6X akıllı telefon ABD'de ve birkaç Avrupa ülkesinde kullanıma sunuldu. Şimdi ise gözler Nuganın ne zaman geleceğinde.

Mükemmel bir fiyat-performans oranı ile raflardaki yerini alan Honor 6X, kutudan Android 6.0 Marshmallow ile birlikte çıkıyor. Bununla birlikte, Honor 6X, cihazı en güncel ve en büyük Android sürümüne yani Nougat için güncelleme alacak ve bu bakımdan kullanıcılar da büyük bir beklenti içerisinde.

Nougat Güncellemesi Resmen Duyuruldu!

Dün CES'de yapılan bir sunumda şirket, 6X akıllı telefonun yılın ikinci çeyreğinde Android Nougat güncellemesini (2. çeyrek) alacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Android 7.0 Nougat Nisan ve Haziran ayları arasında cihazlara gelecek ve Honor 6X’te daha iyi bir Android deneyimi sunulacak.

EMUI 5.0 İle Gelecek

Güncelleme ayrıca, Huawei'nin Android'in görünümünü ve kalitesini biraz değiştiren özel EMUI 5.0 kullanıcı ara yüzü ile gelecek. UI'nın önceki sürümü ile karşılaştırıldığında 5.0 versiyonun birkaç yeni v farklı özelliği var. Yeni ara yüzde özelikle uygulama çekmecesi olarak adlandırılan özellik dikkat çekmişti.

Honor 6X Ön Siparişte!

Honor 6X için yalpan açıklamalarda ABD'de 249.99 Dolar üzerinden ön sipariş verebilir. Ön sipariş dönemi 10 Ocak'ta bitecek ve bu tarih itibari ile Honor 6X satışları resmen başlayacak. Cihazın diğer bölgelerdeki satış planlaması ile ilgili detaylar paylaşılmadı.