Huawei alt markası Honor , Hindistan'daki en yeni Honor 20 serisini tanıttı.

Honor 20 serisi Mayıs ayında Londra'da düzenlenen bir etkinlikte dünya çapında tanıtıldı. Honor 20 ve 20 Pro, tamamen camdan bir tasarım, dairesel kesikli bir kesme ekranıyle geliyor olup Android 9 Pie tabanlı Magic UI 2.0'ı çalıştırıyor.

Ekonomik olması için diğer maliyet düşürücü önlemler alan şirketin daha düşük özelliklere sahip telefonla geleceğini düşünüyorduk ancak beklenen olmadı. Honor 20 ve 20 Pro, Huawei'nin HiSilicon Kirin 980 işlemcisiyle birlikte geliyor. Honor 20, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama ile gelirken, Honor 20 Pro, 8GB RAM ve 256GB depolama alanında maksimum kapasite sunuyor. İki akıllı telefon aynı 6.26 inç LCD ekranı 2340x1080 çözünürlükle paylaşıyor. İki akıllı telefonu (depolama ve RAM ses düzeyi dışında) ayıran tek şey arka kamera modülü. Honor 20 Pro, 4.000mAh batarya ile gelirken, Honor 20, 3.750mAh batarya ile destekleniyor.

Honor 20 aynı birincil 48MP birincil sensörü, 16MP geniş açılı kamerayı ve 2MP makro sensörünü destekler, ancak 8MP telefoto kamera yerine, 2MP derinlik destekli bir kamera ile birlikte geliyor. Her ikisi de, Honor 20 ve 20 Pro aynı 32MP selfie kamera ile birlikte gelir.

Honor 20i, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama birimiyle eşleştirilmiş orta seviye bir Kirin 710 SoC tarafından desteklenecek. Android 9 Pie dayalı EMUI 9.0 çalışacak. 32MP öne bakan kamerayı yerleştirmek için bir nokta-çentik ile birlikte 2340x1080 çözünürlükte çalışan 6.21 inç LCD ekran ile gelmesi bekleniyor.

Arkada, 8MP sensörün geniş açı yetenekleri sunarken 24MP + 8MP + 2MP arka kamera yapılandırmasını desteklerken 2MP sensör derinlik algılamaya adanmıştır. 3.400mAh batarya ile desteklenecek.