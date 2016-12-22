Honda'dan Sürücüsüz Araç Atağı!

Honda tarafından yapılan resmi açıklamalarda Google'ın önemli iş ortaklarından birisi olan Waymo ile işbirliğine gidileceği ve elektrikli, sürücüsüz araç üretimi konusunda çalışmalara başlanacağı belirtildi. Yapılan bu açıklamalar ile birlikte Honda'nın 2020 yılına yönelik önemli planlarının olduğu ortaya çıktı.

Hedef 2020!

Firma tarafından yapılan paylaşımlarda 2020 yılına kadar piyasaya sürücüsüz bir otomobil ile giriş yapılmasının hedeflendiği öğrenildi. Türkiye gibi pek çok farklı piyasada oldukça popüler durumda olan Honda yapacağı çalışmalar ile birlikte otomobillerin bir üst seviyesine geçiş yapma şansı edecek. Bugüne kadar Türkiye pazarında da yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Honda bu sayede kullanıcıların büyük bir bölümünde güven yaratmayı başarmış durumda.

Yapılan resmi açıklamalarda önemli bir iş ortaklığının resmen duyurulması sürücüsüz otomobil konusunda da markanın çok iddialı hedeflerinin olduğunu gösterdi. Bugüne kadar Honda tarafından benzer konularda açıklama yapılmadığı gibi çalışmaların büyük oranda proje aşamasının ancak tamamlandığı ve bu bakımdan yapılacak yeni iş ortaklığı ile birlikte Honda'nın resmen sürücüsüz otomobil konusunda faaliyete geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle 2020 yılına yönelik pek çok farklı marka tarafından özel olarak çalışmalar gerçekleştirilirken Honda da bu değişime ayak uydurmaya çalışıyor.