Apple yeni hoparlörü HomePod için yeni reklamlarını yayınladı...

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz günlerde sadee Amerika, İngiltere ve Avustralya'da yeni akıllı hoparlörü HomePod'u 349 dolardan ön siparişe sundu. İki farklı renk seçeneği ile gelen HomePod'da yedi adet Tweeter ve bir adet 4 inç bass hoparlör bulunuyor.

Siri desteğide bulunan HomePod için müzik temalı yeni reklamar yayınlandı. Apple'ın resmi YouTube hesabı üzerinden yayınlanan HomePod reklamlarında equalizer ve Bass'a dikkat çekiliyor.

Boyutuna göre Hi-Fi kalitesinde ses sunduğu söylenen HomePod, yine de o fiyat gamındaki Hi-Fi hoparlörler ile karşılaştırılınca ses açısından rakiplerinin gerisinde kalacaktır.