Microsoft'un devrim niteliğindeki AR cihazı Hololens ile Super Mario Bros.'u oynadılar. Mario, hiç bu kadar gerçekçi olmadı...

Microsoft, VR teknolojisinin yükselişi sırasında farkını ortaya koyarak AR teknolojisine yöneldi. Hololens ile devrim yaratan Microsoft, geleceğin VR'da değil de AR'da olduğunu bizlere gösterdi. Henüz gelişme aşamasında olan ve şu anda maliyeti çok yüksek olan Hololens çok değişik bir projeye imza attı.

Nintendo'nun kültleşmiş yapımı olan Super Mario Bros. bu sefer AR teknolojisi ile hayat buldu. Geliştirici Abhishek Singh, Hololens üzerinde oynamak için Super Mario Bros. World 1-1'i tekrardan programladı. AR teknolojisi için yeniden geliştirilen Super Mario Bros., grafiksel ve oynanış açısından eksileri olsa da bu zamana kadar yapılmış en iyi AR girişimi olarak gösteriliyor.



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