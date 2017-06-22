Hololens İle Super Mario Oynanınca!

Microsoft'un devrim niteliğindeki AR cihazı Hololens ile Super Mario Bros.'u oynadılar. Mario, hiç bu kadar gerçekçi olmadı...

22 Haziran 2017 17:42 Oyun

Microsoft, VR teknolojisinin yükselişi sırasında farkını ortaya koyarak AR teknolojisine yöneldi. Hololens ile devrim yaratan Microsoft, geleceğin VR'da değil de AR'da olduğunu bizlere gösterdi. Henüz gelişme aşamasında olan ve şu anda maliyeti çok yüksek olan Hololens çok değişik bir projeye imza attı.

Nintendo'nun kültleşmiş yapımı olan Super Mario Bros. bu sefer AR teknolojisi ile hayat buldu. Geliştirici Abhishek Singh, Hololens üzerinde oynamak için Super Mario Bros. World 1-1'i tekrardan programladı. AR teknolojisi için yeniden geliştirilen Super Mario Bros., grafiksel ve oynanış açısından eksileri olsa da bu zamana kadar yapılmış en iyi AR girişimi olarak gösteriliyor.


Siz videoyu izlerken keyif aldınız mı?

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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